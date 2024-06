Presunto Innocente: quando escono i nuovi episodi e dove vederla in streaming

Presunto Innocente è la miniserie del momento. Creata da David E. Kelley, questa miniserie è tratta dal romanzo Presunto Innocente su cui si basa anche un popolare film del 1990 con Harrison Ford. Il protagonista è Jake Gyllenhaal e nel cast ci sono anche Ruth Negga, Bill Camp e Peter Sarsgaard.

La serie è disponibile in streaming su Apple TV+. Si tratta di uno dei contenuti originali della piattaforma di streaming di Apple. Attualmente, sono già disponibili le prime tre puntate e sta per arrivare, il 26 giugno, la quarta puntata. All’appello mancano altre quattro puntate (in totale, infatti, gli episodi di Presunto Innocente sono 8) che arriveranno con un rilascio settimanale. L’atteso finale è programmato per il 24 luglio.

Per vedere la serie, quindi, basta attivare Apple TV+, disponibile anche con una prova gratuita di 7 giorni oppure con 3 mesi gratis (grazie alla nuova promo riservata a chi acquista un dispositivo Apple compatibile). I dettagli completi sulla miniserie e sulla promo sono disponibili qui di sotto, collegandosi alla piattaforma di Apple da cui è possibile verificare la possibilità di aderire alla promo.

Presunto Innocente: il trailer

Ecco il trailer della serie:

Come accedere gratis ad Apple TV+

Per accedere gratis ad Apple TV+ ci sono due modi:

la prova gratuita di 7 giorni

la promozione che include 3 mesi gratis

Questa seconda promozione è accessibile a chi ha acquistato un nuovo iPhone, un nuovo iPad, un nuovo Mac oppure una nuova Apple TV. La promozione può essere riscattata accedendo direttamente ad Apple TV+ dal nuovo dispositivo acquistato, dopo aver aggiornato il sistema operativo all’ultima versione disponibile.

Al termine del periodo di prova gratuita, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese ma senza alcun vincolo di permanenza da parte dell’utente che potrà disattivare in qualsiasi momento la sottoscrizione in essere.