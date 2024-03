Prexta: scegli fra 3 tipologie di prestito personale online

Prexta è una società di intermediazione finanziaria appartenente al gruppo Banca Mediolanum. Da anni è specializzata nell’erogazione di prestiti personali, finanziamenti sotto forma di cessione del quinto della pensione e dello stipendio, e anticipo TFS.

I prestiti personali online di Prexta sono finanziamenti su misura per soddisfare le esigenze di tutti. Tre le tipologie di prestito disponibili: Prexta One, Prexta Top, Prexta Compact. Quale scegliere? Di seguito una breve descrizione di ciascuna opzione.

Le 3 tipologie di prestito personale messe in campo da Prexta

Prexta One è un prestito a tasso fisso e vantaggioso, una soluzione ideale per chi vuole finanziare i propri progetti personali e familiari. Il vantaggio sta nel conoscere sempre l’importo da pagare ogni mese, grazie all’adozione del tasso fisso.

Presta Top è il prestito personale pensato per chi desidera finanziare un proprio progetto ambizioso. Rispetto a Prexta One aumentano gli importi finanziabili, mentre rimane invariata la durata del prestito.

C’è infine Prexta Compact, la soluzione di Prexta per il consolidamento dei debiti. In questi giorni tra l’altro è disponibile un buono e-commerce del valore di 100 euro per tutti coloro che richiederanno un prestito Prexta Compact di almeno 10.000 euro.

Per quanto riguarda gli importi finanziabili, Prexta One consente di finanziare dai 3.000 euro ai 30.000 euro, invece Prexta Top parte da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 75.000 euro. Chiude Prexta Compact, che offre la massima libertà finanziaria dai 3.000 euro a 75.000 euro.

Puoi richiedere un prestito personale Prexta sulla pagina dedicata del sito ufficiale. La procedura è semplice e veloce, otterrai una risposta definitiva in breve tempo.