Prezzi benzina e gasolio in picchiata: effetto tagli

Il taglio delle accise attuato dal Governo per calmierare i prezzi di benzina e gasolio ha dato i suoi frutti. Lo abbiamo notato tutti fermandoci a un distributore per fare rifornimento e ora lo mettono nero su bianco anche i nuovi dati ufficiali condivisi dal Ministero della Transazione Ecologica. La spesa è scesa di oltre il 12% per entrambi i carburanti.

Forte calo per i prezzi di benzina e gasolio

I costi riportati qui sotto sono ottenuti calcolando una media settimanale (dal 21 marzo al 27 marzo) e relativa all’intero territorio nazionale. Scende anche il GPL, seppur in modo più contenuto. Eccoli, con riferimento al costo di 1.000 litri, così da poter avere una maggiore accuratezza nei decimali.

Benzina: 1.870,44 euro (di cui 478,40 euro di accise, 337,29 euro di IVA e 1.054,75 euro di netto) con un -266,75 euro (-12,48%);

Gasolio auto: 1.857,88 euro (di cui 367,40 euro di accise, 335,03 euro di IVA e 1.155,45 euro di netto) con un -266,68 euro (-12,55%%);

GPL: 843,54 euro (di cui 100,44 euro di accise, 152,11 euro di IVA e 590,99 euro di netto) con un -33,27 euro (-3,79%).

Il grafico qui sotto ben fotografa la brusca frenata dei prezzi registrata nell’ultima settimana, dopo il picco di quelle precedenti.

Di seguito, invece, il peso di accise e IVA sulla composizione del prezzo finale di benzina e gasolio. L’effetto del taglio è netto: si è passati da 52,1% e 47,1% di sette giorni fa agli attuali 43,6% e 37,8%.

Ricordiamo che la riduzione rimarrà in vigore fino al 20 aprile, anche se non è da escludere un ulteriore intervento del Governo prima della scadenza. La scelta di rendere temporanea la misura è ben spiegata dalle parole di Roberto Cingolani, Ministro della Transizioni Ecologica.