Eurospin è finita sotto la lente di ingrandimento di AGCOM. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di alcune delle società legate alla catena, tra le più importanti del nostro Paese nel settore della GDO (grande distribuzione organizzata) e, in particolare, nel segmento dei discount. Si tratta nel dettaglio di Eurospin Italia S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Lazio S.p.A., Eurospin Puglia S.p.A. ed Eurospin Sicilia S.p.A..

Istruttoria AGCOM sui prezzi di Eurospin

A essere contestata è la presunta violazione dell’articolo 101 del TFUE, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, attraverso l’applicazione di prezzi fissi e vincolanti ai franchisee, mediante un sistema informatico di gestione delle casse. In estrema sintesi, il gruppo sarebbe in grado di stabilire il costo dei prodotti impedendo la sua modifica al ribasso, per tutti gli articoli forniti in qualità di franchisor, la quasi totalità di quelli presenti nei supermercati.

La conseguenza diretta è che i negozi in franchising della catena non sarebbero liberi di definire autonomamente le proprie politiche di prezzo. Si genererebbe così un impatto negativo sulla concorrenza e, di conseguenza, sui clienti. Di seguito un passaggio della nota condivisa dall’Autorità.

Questa condotta riguarda uno dei principali operatori della GDO e leader nel segmento di mercato dei discount, scelto dai consumatori soprattutto per ragioni di convenienza economica, in una fase storica caratterizzata da fenomeni inflazionistici che comportano aumenti significativi del costo del carrello della spesa. In tale contesto l’imposizione dei prezzi, e quindi l’impossibilità di modificarli al ribasso, sembra comportare significativi effetti concorrenziali, anche in pregiudizio dei consumatori finali.

Il comunicato specifica poi che la scorsa settimana sono state svolte ispezioni nelle sedi di Eurospin Italia S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A.. Vi hanno preso parte funzionari AGCOM e del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.