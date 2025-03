Prezzi luce e gas bloccati per 12 mesi con Octopus Energy: scopri l'offerta

Octopus Energy propone un’offerta pensata per chi vuole evitare i rincari energetici e gestire le spese di casa con maggiore serenità. Con Fissa 12M, puoi bloccare il prezzo di luce e gas per un anno intero, senza sorprese in bolletta e con la garanzia di energia 100% da fonti rinnovabili.

L’offerta è attivabile online in pochi minuti, direttamente dal sito di Octopus Energy, e non prevede né costi nascosti né depositi cauzionali. È una delle soluzioni più vantaggiose attualmente disponibili nel mercato libero e rappresenta una scelta concreta per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità del servizio. Scopriamo meglio di cosa si tratta e perché risulta così conveniente.

I vantaggi dell’offerta Fissa 12M di Octopus Energy

Ecco quali sono le caratteristiche e i servizi offerti dalla promozione di Octopus Energy:

Prezzo bloccato per 12 mesi su luce e gas, senza variazioni legate al mercato, rispettivamente a 0,1397/kWh e 0,513 €/Smc, con costi di commercializzazione di 96€;

su luce e gas, senza variazioni legate al mercato, rispettivamente a 0,1397/kWh e 0,513 €/Smc, con costi di commercializzazione di 96€; Energia elettrica 100% rinnovabile , certificata da fonti sostenibili;

, certificata da fonti sostenibili; Zero costi di attivazione , nessun deposito richiesto;

, nessun deposito richiesto; Fatture digitali e gestione completamente online;

e gestione completamente online; Assistenza clienti pluripremiata, trasparente ed efficiente.

La procedura di attivazione è semplice e veloce: basta avere una bolletta a portata di mano, compilare la richiesta online e in pochi passaggi il passaggio sarà completato. Nessun intervento tecnico è necessario e la fornitura non subirà interruzioni.

C’è poi un ulteriore aspetto da considerare: il fornitore ha esteso la validità dell’offerta Fissa 12M fino al 31 marzo, offrendo ancora qualche giorno di tempo a chi vuole attivare la tariffa e garantirsi un anno di stabilità energetica. Tutti i dettagli e il modulo per effettuare il passaggio sono disponibili sul sito ufficiale di Octopus Energy.