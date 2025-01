Prezzo Bloccato per Luce e Gas? Ecco la soluzione definitiva

La soluzione definitiva alle brutte sorprese in bolletta è Octopus Energy! Grazie a questo servizio hai prezzo bloccato per Luce e Gas a casa tua. Saprai sempre, in modo semplice e chiaro, quando dovrai pagare in base ai tuoi consumi, con un risparmio che dura 12 mesi, senza aumenti o rimodulazioni. Completa adesso la tua richiesta di attivazione in meno di 2 minuti.

La tariffa da attivare online, per beneficiare del prezzo fisso a un anno su Luce e Gas, è Octopus Fissa 12M. Grazie a questa soluzione, il costo della materia prima è bloccato per 12 mesi, senza sorprese o costi nascosti. Al momento l'offerta prevede le seguenti condizioni:

Materia Prima Luce : tariffa fissa a soli 0,1386 €/kWh per 12 mesi; commercializzazione a soli 108€/anno;

: Materia Prima Gas : tariffa fissa a soli 0,52 €/Smc per 12 mesi; commercializzazione a soli 108€/anno.

Prezzo Bloccato con Octopus Fissa 12M su Luce e Gas

Scegliendo Ocptopus Fissa 12M hai il prezzo bloccato sui costi di fornitura di Luce e Gas. In pratica, blocchi il prezzo della materia energia e dei costi di commercializzazione per un anno. Al termine dei 12 mesi potrai scegliere di nuovo la tariffa più conveniente per te.

L'attivazione è semplice e veloce. Fai tutto online grazie a un sistema estremamente intuitivo e rapido.

Octpus Energy è nata nel 2016 con un obiettivo chiaro: rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti grazie alla tecnologia. Oggi, questo provider, fornisce energia pulita a oltre 8 milioni di famiglie nel mondo e continua a crescere a ritmi elevati grazie alla sua trasparenza e convenienza.