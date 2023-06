Prezzo folle Virgin Fibra: abbonati SUBITO alla FTTH!

Se sei interessato alla PROMO Virgin Fibra, può essere richiesta solo online a un prezzo folle.

Per l’esattezza si tratta di meno di 25 euro al mese per una durata di 18 mesi. Tieni presente che questa promozione è valida solo fino al 31 agosto 2023 e può essere prorogata a discrezione dell’azienda.

La promozione dell’omonimo operatore offre un servizio internet flat a casa, attivo 24 ore su 24, con velocità fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, completo di un potente modem Wi-Fi 6 incluso senza costi aggiuntivi in l’abbonamento mensile.

Il prezzo per questo servizio è fissato a 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi. Successivamente, il canone sale a 29,49 euro al mese, ma questo prezzo è fissato per sempre.

È anche possibile optare per la Fibra a 2,5 Gigabit al secondo, che costa 29,49 euro al mese a tempo indeterminato.

Il modem/router in comodato d’uso è dotato di una funzionalità che si trova comunemente nei modem moderni, come suggerisce il nome. Questa funzione non è altro che l’ambito Wi-Fi 6.

Virgin Fibra Pura a prezzo folle per 18 mesi!

Questo particolare fornitore offre una tariffa per la fibra diretta a casa, resa possibile dall’utilizzo dell’infrastruttura Open Fiber.

Di conseguenza, Virgin è in grado di fornire ai propri clienti un servizio di alta qualità grazie al fatto che il partner infrastrutturale è presente in numerosi paesi della penisola.

Sebbene sia ampiamente riconosciuto come fornitore di telecomunicazioni, Virgin è più di un semplice mezzo di connessione.

L’azienda ha ottenuto il riconoscimento globale per la sua catena di centri fitness dislocati in tutto il mondo.

Inoltre, con la PROMO Virgin & Fitness, è possibile mantenersi in forma comodamente da casa propria usufruendo delle sessioni di allenamento incluse senza costi aggiuntivi.

Puoi richiedere la promozione online al costo di attivazione scontato di 19,99€ fino al 31 agosto 2023.

Un’altra opzione è la variante al prezzo di 29,49€, che offre 2,5 Gigabit al secondo di Fibra e richiede un contributo iniziale una tantum di € 30,99.

Con Virgin hai anche la libertà di disdire gratuitamente in qualsiasi momento. Clicca sul link qui sotto e passa subito a Virgin Fibra a prezzo folle!

