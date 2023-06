Queste cuffie wireless Bose al minimo storico su Amazon

Ecco un’offerta indirizzata agli audiofili: Bose Noise Cancelling 700, le cuffie wireless over-ear con sistema avanzato per la riduzione del rumore progettate dal marchio leader del mercato si trovano in questo momento in doppio sconto su Amazon. Per approfittare dell’offerta è sufficiente attivare il coupon dedicato proposto dall’e-commerce.

L’offerta Amazon su Bose Noise Cancelling 700

Tra i punti di forza sono da segnalare i comandi touch capacitivi, la connettività Bluetooth, il controllo vocale integrato, un design ergonomico e leggero, l’autonomia fino a 20 ore con una sola ricarica e una fedeltà del sonoro riprodotto senza compromessi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto. Riportiamo dal sito ufficiale.

I cuscinetti sono realizzati in morbida pelle sintetica per lunghe sessioni di ascolto. I padiglioni sono inclinati a 15º per adattarsi all’anatomia della testa e delle orecchie. Inoltre, lo stabile archetto in acciaio è progettato per adattarsi alla forma della tua testa grazie a un lato inferiore in morbida spugna rivestita in silicone.

La promozione consente di allungare le mani su Bose Noise Cancelling 700 al prezzo finale di 265 euro, di gran lunga inferiore rispetto a quello di listino. Alla riduzione applicata in automatico da Amazon si aggiunge quella da sbloccare semplicemente attivando il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida. La colorazione è Argento.

Chi sceglie di approfittare subito dell’occasione riceverà le cuffie a casa già domani, con spedizione gratuita curata alla rete logistica dell’e-commerce. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire, considerando la qualità del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.