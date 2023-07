Prezzo minimo storico per il monitor portatile MSI

MSI PRO MP161 è la scelta ideale per chi cerca un monitor portatile da dedicare alla produttività, ma non solo: oggi si trova su Amazon al suo prezzo minimo storico. L’e-commerce ha infatti deciso di tagliare la spesa necessaria all’acquisto, rendendolo un must have, in particolare per chi è sempre in viaggio e in movimento. Il profilo è davvero sottile: solo 10,8 millimetri, mentre il peso si attesta a 750 grammi.

Il monitor portatile di MSI non è mai costato così poco

Ha una diagonale pari a 15,6 pollici e pannello IPS con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). Sul lato trovano posto due porte USB-C con DisplayPort e una mini-HDMI 2.0b. La frequenza di aggiornamento da 60 Hz lo rende adatto a ogni impiego, anche all’intrattenimento multimediale e al gaming. Il design può contare su un supporto posteriore da estrarre per mantenerlo il posizione inclinata. Per altre informazioni, consultare la scheda del prodotto.

Tra gli altri punti di forza segnaliamo la tecnologia Premium Eye Comfort che riduce l’affaticamento degli occhi. In questo momento è possibile acquistare MSI PRO MP161 a soli 139,99 euro, il prezzo minimo storico da quando il dispositivo è in vendita.

Amazon si occupa in modo diretto sia della vendita sia della spedizione gratuita a domicilio. Ciò significa che, chi effettua subito l’ordine, riceverà entro domani il monitor portatile direttamente a casa, senza alcuna spesa aggiuntiva.

