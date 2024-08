PREZZO MINIMO STORICO per la Special Edition di Fitbit Versa 2

Fitbit Versa 2 al prezzo minimo storico su Amazon, nella sua Special Edition, è un must have. Lo smartwatch è compatibile con Android e iOS, resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità e personalizzabile grazie ai cinturini intercambiabili. In questo momento lo puoi acquistare con una spesa di soli 111 euro, circa la metà rispetto alla migliore offerte recente proposta dall’e-commerce.

Fitbit Versa 2: la promozione sullo smartatch

I punti di forza sono davvero tanti: assistente Alexa integrato per impostare promemoria, tenere d’occhio il meteo e molto altro, misurazione dei parametri biometrici (frequenza cardiaca, analisi del sonno e molto altro ancora), rilevamento dell’attività fisica con report dettagliati sfruttando la geolocalizzazione precisa consentita dal modulo GPS in dotazione, possibilità di controllare la musica salvata nella memoria interna (c’è spazio per circa 300 brani di media lunghezza) senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca, accesso alle notifiche e molto altro ancora. Il display da 1,5 pollici a colori semplifica l’accesso a ogni funzionalità. Scopri di più sulla pagina dedicata alla promozione.

Al prezzo finale di soli 111 euro, il minimo storico di sempre, la Special Edition di Fitbit Versa 2 è un affare da cogliere al volo e da mettere al polso. Sono inclusi 90 giorni di abbonamento al servizio Coach, per ottenere programmi di allenamento personalizzati, utili per rimanere in forma e per mantenersi in salute.

Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche nella scheda del prodotto: non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta, meglio approfittarne subito se interessate, prima di inciampare in un sold out quasi inevitabile.