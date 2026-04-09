Il prezzo del motorola edge 60 NEO è sceso così tanto su eBay da essere un best buy

Il motorola edge 60 NEO è lo smartphone perfetto per chi cerca un dispositivo sottile, leggero e intelligente. Dotato di 8GB di RAM e 256GB di ROM è la soluzione ideale per installare e gestire app, giochi e contenuti. Inoltre, grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale integrata è un attimo semplificare la tua vita quotidiana. Oggi lo trovi in offerta con coupon su eBay a prezzo da vero best buy. Acquistalo adesso a soli 242 euro, invece di 399 euro.

Una volta aggiunto al carrello procedi alla pagina dei metodi di pagamento e prima di confermare l’ordine inserisci il voucher APR26 nella casella “Codici Sconto”. In questo modo applichi un extra sconto del 5% con un risparmio ulteriore di 13 euro oltre al prezzo già in promozione. Un doppio sconto molto interessante per acquistare un telefono in grado di regalarti un’esperienza soddisfacente lato utente per prestazioni ed ecosistema.

Inoltre, grazie a eBay e alla possibilità di pagare con Klarna o PayPal, puoi dividere l’ordine in tre rate a tasso zero. In questo modo approfitti subito dell’offerta con coupon, ma paghi un po’ alla volta senza interessi. La consegna gratuita è inclusa per molte delle destinazioni in Italia. Verifica che anche il tuo indirizzo sia incluso in questa promozione.

Il comparto fotografico regala scatti sempre perfetti in qualsiasi condizione luminosa e gli strumenti intelligenti ti consentono di migliorare ogni scatto in maniera facile, veloce e intuitiva. Resistente, questo smartphone è a prova di imprevisti e monta un vetro ancora più forte contro cadute e graffi. Può resistere a inverni fino a -20 gradi e a estati fino a 60 gradi. Inoltre, può resistere a cadute da 1,2 metri e a un’umidità fino al 95%. Acquista ora il motorola edge 60 NEO a soli 242 euro con APR26.