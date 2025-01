PREZZO STRACCIATO per questo Mini PC: solo 127 euro

Ecco la proposta di Amazon che stavi aspettando per mettere sulla tua scrivania un Mini PC che di certo non passerà inosservato: il design di DREAMFYRE N95 è unico nel suo genere, per capirlo è sufficiente dare uno sguardo a queste immagini. Al prezzo stracciato di soli 127 euro è un ottimo affare, considerando le sue caratteristiche che lo rendono adatto anche alla produttività di base. Dà comunque il meglio di sé come media player collegato a un televisore o a un monitor, per la riproduzione dei contenuti multimediali, in streaming o da unità locale.

DREAMFYRE N95: le specifiche del Mini PC

A livello di specifiche tecniche integra il processore Intel N95 con architettura Alder Lake e chip grafico, affiancato da 8 GB di RAM DDR5 e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione. Non mancano poi la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, tre porte USB 3.0 Type-A per le periferiche, due slot Ethernet, il jack audio e tre uscite HDMI per il collegamento simultaneo ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Le dimensioni sono talmente compatte da poter tenere il Mini PC sul palmo di una mano: 9x9x3,7 centimetri. In questo momento puoi comprare DREAMFYRE N95 a soli 127 euro, un prezzo davvero stracciato.

Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e la staffa VESA per il montaggio dietro allo schermo. Se lo ordini adesso, il Mini PC arriverà a casa tua entro un paio di giorni con la consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon, per il massimo dell’affidabilità.