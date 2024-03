Prezzo stracciato per la tastiera wireless Logitech MX Keys Mini

La versione portatile della migliore tastiera wireless in circolazione, il modello Logitech MX Keys Mini, è in forte sconto su Amazon. Tra le proposte della Festa delle Offerte di Primavera, questa è una delle migliori di oggi per quanto riguarda la categoria Informatica, da non lasciarsi sfuggire.

Sconto imperdibile per Logitech MX Keys Mini

È pienamente compatibile con tutti i dispositivi e con tutti i sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS. Il layout è italiano, include tasti dedicati al controllo dei contenuti multimediali e può gestire il collegamento simultaneo a un massimo di tre device tramite Bluetooth Low Energy, passando istantaneamente dall’uno all’altro. L’autonomia della batteria interna è molto elevata e, quando necessario, è possibile effettuare la ricarica con un qualsiasi cavo USB-C. Come si può vedere nell’immagine qui sotto, è dotata di un sistema intelligente per la retroilluminazione che permette di vedere ogni pulsante anche al buio, in modo attento ai consumi. Le centinaia di recensioni positive pubblicate dai clienti dell’e-commerce la promuovono con un voto medio davvero molto alto, pari a 4,7/5 stelle, quasi un perfect score. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

La promozione in corso permette di acquistare la tastiera wireless compatta Logitech MX Keys Mini nella colorazione Grafite al prezzo finale di 74 euro invece di 129 euro come da listino, con uno sconto del 42% applicato in automatico (non servono coupon). Verificare le tempistiche della consegna, la spedizione è gratuita e gestita direttamente dalla rete logistica di Amazon.

