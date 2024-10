PREZZO STRACCIATO (-48%) per il tracker Bluetooth di ATUVOS

È in sconto del 48% rispetto al listino ufficiale il tracker Bluetooth di ATUVOS. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo su Amazon e potrebbe scadere da un momento all’altro. Lo puoi agganciare al portachiavi, mettere in borsa, nello zaino, inserire nei bagagli quando sei in partenza per un viaggio, persino nel portafoglio grazie alle sue dimensioni estremamente compatte: ti aiuterà a non perderli e a ritrovarli in caso di smarrimento. Al prezzo stracciato di soli 11,40 euro è imperdibile.

ATUVOS, il forte sconto sul tracker Bluetooth

Compatibile con iPhone, si configura attraverso un’applicazione iOS attraverso cui gestire le tante funzionalità integrate, inclusi il supporto a Dov’è di Apple e all’interazione mediante comandi vocali con l’assistente virtuale Siri. Implementa protezioni per la privacy, può contare sulla certificazione IP67 per la resistenza all’acqua, ha un altoparlante da far suonare all’occorrenza per individuarne subito la posizione e la batteria interna (di tipo 2032, sostituibile) ha oltre un anno di autonomia. Per altre informazioni, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Ricapitolando, l’offerta a tempo di oggi ti permette di acquistare il tracker Bluetooth di ATUVOS al prezzo finale di soli 11,40 euro invece di 21,99 euro, con uno sconto del 48% rispetto al listino ufficiale. Non è tutto: il risparmio è ancora più significativo scegliendo i bundle con due unità a 21,31 euro o quattro pezzi a 35,27 euro.

La spedizione è gestita dalla rete logistica di Amazon con disponibilità immediata e consegua gratuita (riservata agli abbonati Prime) prevista già entro domani se effettui subito l’ordine. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto, pari a 4,4 su 5 stelle.