PREZZO TAGLIATO per il laptop HP con Intel Core e W11 (-250€)

Risparmia 250 euro su HP Laptop 15s, approfittando dello sconto del 29% proposto in questo momento da Amazon. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività, in ufficio, a casa oppure in movimento, ma non solo. Con il suo design sottile ed elegante, è la scelta giusta anche per studiare, per navigare e per l’intrattenimento nel tempo libero.

HP Laptop 15s: le specifiche tecniche del portatile

Tra i punti di forza c’è il display Full HD da 15,6 pollici con superficie antiriflesso per una resa visiva senza compromessi, anche all’aperto. Sotto la scocca batte il cuore potente del processore Intel Core i7-1255U con chip grafico Intel Iris Xe, affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati. Completano la dotazione la webcam HD con microfono, gli altoparlanti integrati, i moduli Wi-Fi e Bluetooth, le tante porte fisiche per la connettività e la batteria con autonomia elevata. Scopri di più sulla pagina dell’e-commerce dedicata al portatile.

Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale per ricevere le nuove funzionalità e gli aggiornamenti non appena distribuiti da Microsoft. Invece di 849 euro come da listino, oggi lo puoi acquistare al prezzo finale di 599 euro, grazie allo sconto di 250 euro applicato in automatico. Quella che vede protagonista HP Laptop 15s è un’occasione da cogliere al volo.

È venduto e spedito direttamente da Amazon, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita se lo ordini subito. Attenzione: se sull’e-commerce risulta sold out, non temere, come indicato ci sono ulteriori unità in arrivo.