Prima di partire scegli la eSIM Saily e scopri come ottenere il 5% di sconto!

Prima di partire per il tuo viaggio scegli la eSIM Saily e continua a navigare online anche a destinazione con il 5% di extra sconto.
Telecomunicazioni
Saily - Picsart

Prima di partire per il tuo viaggio all’estero scegli la eSIM Saily così da continuare a navigare online anche a destinazione. Ottieni il 5% di extra sconto con il codice TRYSAILY5. Questa promozione è valida solo sul tuo primo acquisto. Scopri tutte le destinazioni disponibili e i tantissimi piani dati attivabili per un risparmio senza rinunce.

Attiva il 5% di extra sconto con TRYSAILY5

Dai creatori di NordVPN ecco un servizio che propone eSIM complete di dati da utilizzare durante i tuoi soggiorni fuori dall’Italia per evitare gli elevati costi di roaming. Grazie a questi pacchetti dati potrai connetterti ovunque a prezzi convenienti e in totale sicurezza. Esistono piani dati per oltre 200 destinazioni per connettersi a internet in modo facile e protetto.

Potrai scegliere piani per Paese o Regione. Inoltre, le eSIM Saily offrono anche il nuovo Piano Ultra. Cosa include questa soluzione a soli 64,99 euro al mese? Avrai 30GB al mese di dati in alta velocità e Giga illimitati fino a 1 Mbps. Ma non è tutto! Scopri tutti i vantaggi di questo incredibile abbonamento creato per chi vuole viaggiare in modo più intelligente.

Saily Ultra: la eSIM che non ha limiti e regala vantaggi

Scegliendo Saily Ultra hai una eSIM che non ha limiti e che regala vantaggi. Ottieni il 5% di extra sconto con il codice TRYSAILY5. Scopri tutto quello che include questo abbonamento dalle caratteristiche premium eccellenti:

Attiva il 5% di extra sconto con TRYSAILY5
  • accesso alle lounge aeroportuali per rilassarti nelle sale di attesa riservate di aeroporti convenzionati mentre aspetti la partenza del tuo volo;
  • servizio di fast-track per saltare la fila ai controlli di sicurezza e ai check-in;
  • benefit per volo in ritardo di più di 2 ore rilassandoti in una lounge senza bisogno di pass;
  • strumenti avanzati per la sicurezza: NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni;
  • assistenza prioritaria per ogni necessità;
  • posizione virtuale in pochi secondi;
  • blocco degli annunci;
  • protezione del web che blocca i siti pericolosi e limita i tracker;
  • 8% di cashback in crediti Saily sugli acquisti.

Pubblicato il 12 nov 2025

Pubblicato il 12 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 nov 2025
