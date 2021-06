Prime Day 2021, paradiso del Barbecue: sconti e modelli

E poi viene il weekend, puoi spegnere il PC e dedicarti agli amici. C'è un modo infallibile per radunarli tutti con una sola telefonata e la parola magica è “Barbecue“. Se ne approfitti oggi, ultimo giorno di Prime Day 2021, puoi metterti in giardino alcuni modelli perfetti per una cottura ottimale, per una perfetta pulizia e per la massima comodità di funzionamento. Il risparmio possibile è importante, consentendo a chiunque di mettere mano ad strumenti di qualità superiore e creare davvero il migliore dei contesti attorno al punto di cottura. I piaceri della carne (e della vita) non hanno prezzo, ma a volte passano per uno sconto. E per un click.

Barbecue, occasionissime Prime Day 2021

Due noti brand del settore hanno riversato sul Prime Day il meglio delle proprie produzioni e la scelta è pertanto ampia, con sconti dal 5 al 30%. Attenzione: trattasi di modelli di grande qualità, dunque per ognuno v'è l'assoluta certezza di mettere mano a strumenti di lunga durata e di facile utilizzo. Non devi far altro che scegliere il modello con le caratteristiche che meglio si adattano alle due abitudini e al tuo budget.

Ecco TUTTI gli sconti disponibili sui modelli ideali per il miglior barbecue:

Per chi preferisce il carbone

Il Barbecue ha svoltato negli ultimi anni decisamente nella direzione del gas poiché garantisce maggior pulizia, maggior semplicità di utilizzo ed un abbattimento delle incognite che la temperatura della brace può riservare in cottura. Per chi preferisce la tradizione, però, ecco un paio di soluzioni a carbone disponibili in questo Prime Day:

Attrezzi per la cottura

Se quel che manca sono gli attrezzi, nessun problema: tre grandi opzioni disponibili per non farsi mancar nulla anche solo con pochi euro:

Smart Meater

Uno strumento di grandissima utilità è inoltre Meater, un termometro bluetooth che, inserito nella carne in cottura (bovino, suino, pesce, pollo), consente di vedere da smartphone la temperatura raggiunta ed il grado di cottura desiderato. Ciò permette di cuocere al meglio senza aprire ripetutamente il proprio barbecue, assicurando così continuità nella temperatura e la miglior resa possibile finale. Grazie allo sconto del 30% il termometro smart Meater (strumento che fa la differenza) è disponibile per 69 euro, ma solo per oggi.

Al termine della cottura è sufficiente metterlo in lavastoviglie o sotto un getto d'acqua per assicurargli piena pulizia e continuità di utilizzo. Disponibile anche in versione “plus”, ma la differenza si limita sostanzialmente nei metri di copertura del segnale bluetooth tra il termometro e lo smartphone.

Questione di stile

Se ti assumi la responsabilità della cottura, abbi cura anche di portare avanti un certo stile. QUI siamo certi che troverai la soluzione ideale per te:

Se ti concentri un attimo, sentirai già il profumo. E le voci degli amici. E la leggerezza sul cuore. Verifica di avere tutto a disposizione entro stasera (il Prime Day 2021 sta per finire!), dopodiché non devi far altro che alzare il telefono: nel weekend arriveranno tutti.