Prime Day 2021: le cuffie true wireless che valgono la pena

Le numerose offerte del Prime Day 2021 stanno facendo girare la testa a molti utenti. Le categorie interessate da questi due giorni di sconti pazzi sono le più varie nonostante, in fin dei conti, se ne distinguono alcune di maggior rilevanza. Tra queste ultime appare quella delle cuffie true wireless che ormai rappresentano dei dispositivi senza cui poter vivere. Proprio per tale motivo abbiamo deciso di racchiudere in questo articolo 5 modelli che vantano uno sconto che varia dal 33 al 63%.

Ovviamente sono tutti disponibili per le spedizioni gratuite e rapide garantite dal abbonamento prime.

Sony WF XB700

Non è la prima volta che le cuffie di Sony vanno in offerta a un prezzo stracciato. Ciononostante cogliere l'occasione fa sempre bene soprattutto perché si parla di €95,10 effettivi di sconto. Queste true wireless vantano tecnologia extra bass, il microfono integrato, controlli Smart touch e un autonomia fino a 18 ore.



Possono essere acquistate a soli €54,90 su Amazon grazie al Prime Day 2021.

Huawei FreeBuds 4i

Le freebuds di Huawei sono in offerta con il loro modello 4i. Sono degli auricolari eleganti e confortevoli inoltre posseggono la cancellazione intelligente del rumore che le fa spiccare in fase di chiamata. Non è da sottovalutare il driver dinamico da 10 mm che rende la riproduzione di elevata qualità.

Il prezzo finale di queste cuffie e di soli €59,90 su Amazon.

Homscam cuffie Bluetooth 5.0 al Prime Day 2021

Le true wireless proposte da homscam sono delle cuffie da dimensioni ridotte e che si adattano perfettamente al padiglione auricolare. Sono dotate sia di microfono che di riconoscimento One step.

Il prezzo conclusivo di queste cuffie e di appena €16,99 su Amazon grazie a Prime Day 2021.

JBL Tune 125TWS

Le true wireless firmate JBL sono un vero e proprio portento. Vantano fino a 32 ore di autonomia, posseggono il microfono integrato e integrano al loro interno la tecnologia JBL pure bass sound.

Il prezzo finale di queste cuffie è di soli €58,89 su Amazon.

Razer Hammerhead al Prime Day 2021

In conclusione troviamo le hammerhead earbuds di Razer che con il loro design unico assicurano riproduzioni di qualità elevata. Sono impermeabili, contano il Bluetooth 5.0 e possono essere utilizzate anche in gaming.

Il prezzo conclusivo di queste cuffie e di soli €63,99 su Amazon.