Prime Day 2021, SCONTO last minute: Galaxy Tab 7

Ultimissime occasioni per approfittare del Prime Day 2021, una vetrina di sconti che per 48 ore ha rappresentato il fuoritutto del marketplace più noto. Tra queste occasioni è comparso in extremis il Galaxy Tab A7, tablet da 10 pollici disponibile in quattro versioni con sconto differenziato:

Galaxy Tab A7 LTE 32GB a 198,5 euro (risparmio di 101,40 euro) 64GB a 269,00 euro (risparmio di 60,90 euro)

Galaxy Tab A7 Wifi 32GB a 176,00 euro (risparmio di 63,90 euro) 64GB a 229,00 euro (risparmio di 40,90 euro)



7mm di spessore, display da 10,4 pollici, audio Dolby Atmos con 4 altoparlanti per il miglior intrattenimento audio/video. Non siamo particolarmente appassionati al comparto fotografico dei tablet, ma va sottolineata la fotocamera principale da 8MP assieme a quella (più importante) da 5MP per videochiamate e riunioni da remoto.

Il prezzo è decisamente inferiore alle maggiori potenzialità della linea Tab S, ma rappresenta un compromesso più che valido per chi non ha velleità professionali a cui dover far fronte.