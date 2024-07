Prime Day 2024, ci siamo: come partecipare all'evento

Siamo giunti all’appuntamento estivo organizzato da Amazon e dedicato allo shopping online: il Prime Day 2024. Un evento dalla durata pari a 48 ore, in scena nelle giornate di martedì 16 e di mercoledì 17 luglio, l’occasione perfetta per approfittare degli sconti e delle promozioni in tutte le categorie dell’e-commerce. La partecipazione è riservata in esclusiva agli abbonati Prime. L’indirizzo di riferimento per sfogliare il catalogo con le offerte in corso è amazon.it/primeday. Qui, su Punto Informatico, segnaleremo quelle più convenienti relative alle categorie solitamente trattate su queste pagine.

Come partecipare al Prime Day 2024

Il primo consiglio, per chi ancora non lo ha fatto, è di attivare subito la prova gratis di 30 giorni e accedere così a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione, senza alcuna spesa e con la possibilità di annullare il rinnovo prima della scadenza.

Oltre a poter approfittare delle offerte del Prime Day, ci sono le spedizioni veloci illimitate su milioni di prodotti, lo streaming di tutti i contenuti presenti su Prime Video, gli eBook e i fumetti di Prime Reading, la musica e i podcast di Amazon Music e il cloud storage di Amazon Photos per le tue immagini.

Puoi anche creare la tua lista dei desideri e metterci tutti i prodotti che vorresti acquistare. Così, ti sarà più facile tenerne traccia e scoprire se andranno in sconto durante l’evento.

FAQ Prime Day: cos’è e come farti trovare pronto

Un veloce riepilogo con una FAQ sul Prime Day.

Prime Day è un evento solo per i clienti Prime: puoi iscriverti ora per partecipare all’evento; le date dell’appuntamento sono quelle di martedì 16 e mercoledì 17 luglio; saranno in sconto migliaia di prodotti i tutte le categorie dell’e-commerce; puoi già inserire i prodotti da tenere d’occhio nella lista dei desideri e verificare se saranno poi in offerta; con la prova gratuita di Prime avrai accesso completo a tutti i servizi della sottoscrizione, incluso Prime Video.

Le offerte migliori sui dispositivo Amazon

Sul catalogo di dispositivi Amazon, le offerte hanno già preso il via. Tra quelle più interessanti, segnaliamo il nuovo Echo Spot a -42% e il bundle per la smart home con Echo Pop+Ring Intercom a -65%.

Come già anticipato, l’unico requisito richiesto per partecipare al Prime Day è l’abbonamento Prime attivo. Sei ancora in tempo per iniziare la prova gratuita: ti bastano pochi click.