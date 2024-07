Prime Day 2024: i migliori portatili ASUS in offerta

Che tu stia cercando un notebook per lavoro, studio, navigazione, streaming o altro, di sicuro lo puoi trovare in sconto nel Prime Day su Amazon. L’evento prende il via oggi sull’e-commerce e qui è dove ti proponiamo al Top 5 dei migliori portatili ASUS in offerta.

Top 5 portatili ASUS in offerta al Prime Day

Abbiamo deciso di spaziare tra diverse categorie, per accontentare tutti. Partiamo con il modello Zenbook 14, in promozione con lo sconto del 37%. Integra il processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB. Scopri tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

ASUS Vivobook 15, in esclusiva per i clienti Prime a soli 549 euro (-39%), unisce un design elegante a uno schermo Full HD da 15,6 pollici e a un comparto hardware di tutto rispetto. Dai un’occhiata alla sua scheda.

Design convertibile e display touchscreen per ASUS Vivobook Flip S14, in sconto del 30%. È la scelta ideale se, all’occorrenza, lo vuoi poter utilizzare anche come un grande tablet.

Se sei un giocatore, ASUS TUF Gaming A15 in sconto del 25% è l’offerta che cerchi. Il processore AMD Ryzen 7 è affiancato dalla scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 4060 per prestazioni senza compromessi.

Cambiamo decisamente target e spostiamoci su ASUS Chromebook CX1, oggi in sconto a soli 209 euro. È l’affare del giorno in termini di rapporto qualità-prezzo se vuoi un portatile utile per studio, navigazione e intrattenimento in streaming, con sistema operativo ChromeOS (per tutti i modelli precedenti era Windows).

Per approfittare del Prime Day e comprare prodotti scontati su Amazon, è richiesto un abbonamento Prime. Attivalo subito senza spese con i 30 giorni di prova gratuita. Potrai accedere ai vantaggi e disattivare il rinnovo prima della scadenza.