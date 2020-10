Tra le più interessanti offerte lampo dell’Amazon Prime Day per la categoria Informatica c’è quella riguardante un Mini PC: si tratta del modello ACEPC AK1 con caratteristiche adatte a gestire le operazioni base della produttività (editing documenti, navigazione, posta elettronica ecc.) così come la riproduzione dei contenuti multimediali: viene proposto al prezzo di 127,92 euro con uno sconto del 20% rispetto al listino.

Mini PC in sconto al Prime Day: ACEPC AK1 a -20%

Queste le specifiche tecniche offerte: processore Intel Celeron J3455 (Apollo Lake), GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM DDR3, memoria interna da 64 GB, moduli WiFi e Bluetooth per la connettività, due porte USB 3.0 e altrettante USB 2.0, slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm e due uscite video HDMI 1.4 per output inviare in contemporanea a due schermi differenti con supporto alla risoluzione 4K. Il tutto in un piccolo case con dimensioni pari a 12,7×12,7×5,1 cm e con un peso che si attesta a 900 grammi.

Non manca nemmeno la possibilità di aggiungere un disco fisso o una SSD da 2,5 pollici per ampliare la capacità di storage. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro. Tutto questo oggi proposto con uno sconto del 20% sul prezzo di listino in occasione del Prime Day, evento riservato da Amazon a coloro che dispongono di un abbonamento Prime. Trattandosi come scritto in apertura di un’offerta lampo, gli interessati non perdano tempo: le unità disponibili sono limitate.