Prime Day: auricolari Lenovo a meno di 12 euro

Oggi vi segnaliamo un’offerta davvero imperdibile su un paio di cuffie true wireless dal rapporto qualità/prezzo incredibile. Stiamo parlando degli auricolari Lenovo XT90, di ottima qualità costruttiva ideali sia per il tempo libero che per lo sport.

Auricolari true wireless Lenovo XT90: caratteristiche tecniche

Innanzitutto si tratta di auricolari che utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.0, che garantisce una buona stabilità e qualità del segnale. Possiedono un doppio microfono integrato con cancellazione del rumore che garantisce conversazioni chiare e cristalline. Ottimi i comandi touch che permettono di gestire la riproduzione musicale, le telefonate e di accedere all’assistente vocale. La compatibilità è garantita sia con sistemi Android che iOS. Molto interessante la funzione “gaming”, che riduce drasticamente la latenza, chiaramente con un prezzo da pagare sull’autonomia. Autonomia che seppur non tra le migliori, rapportata al prezzo risulta adeguata: 3 ore continue di riproduzione con la batteria integrata da 35mAh.

Gli auricolari, come premesso, sono adatti anche allo sport grazie alla resistenza al sudore che impedisce di danneggiare le capsule. Non manca naturalmente una pratica custodia con batteria integrata da 300mAh, che funge quindi anche da power bank una volta riposti gli auricolari al suo interno. La ricarica avviene tramite USB Type-C, quindi attraverso la maggior parte dei caricatori da muro forniti insieme a smartphone e tablet. Utile anche la possibilità di utilizzare un solo auricolare senza l’obbligo di utilizzarli costantemente accoppiati. Un paio di auricolari senza grosse pretese sicuramente, ma per il prezzo proposto rappresentano un affare senza ombra di dubbio.

Attivando il coupon presente nella pagina prodotto, è possibile acquistarli su Amazon a soli 11,99 euro, con uno sconto di oltre il 60% sul prezzo di listino.