Prime Day: Bose SoundLink Mini II scontato di 70 euro

C’è chi cerca semplicemente un piccolo speaker, e chi invece anche dai piccoli dispositivi vuole una grande qualità. Per questa seconda categoria, il Prime Day mette a disposizione il Bose SoundLink Mini II, uno dei migliori diffusori Bluetooth del mercato quando si parla di qualità audio.

Diffusore Bluetooth Bose SoundLink Mini II: caratteristiche tecniche

Il SoundLink Mini II rappresenta un fiore all’occhiello di Bose, un dispositivo in grado di raccogliere tutta la qualità a cui l’azienda ha abituato i propri utenti, in un formato estremamente compatto. Le dimensioni infatti sono di soli 18×5,8 cm per soli 5cm di altezza. Il design è quello distintivo di Bose, minimale, ma ricercato con un case in alluminio e i comandi di facile accesso posti sulla parte alta del diffusore. La batteria è naturalmente integrata e riesce ad offrire ben 10 ore di autonomia. Molto interessante il sistema di ricarica, grazie ad una base in dotazione. È sufficiente appoggiare il diffusore sulla base e attendere, senza la necessità di collegare il cavo ogni volta. Tuttavia non manca la porta micro USB per ricaricarlo con un qualsiasi caricabatteria da muro, nel caso in cui non avessimo la base a disposizione.

Ottimo il sistema di connessione, aggiornato rispetto al precedente modello, e decisamente più pratico. Il pairing avviene in pochi secondi e il diffusore mantiene in memoria fino a 6 dispositivi. Questo gli permette di collegarsi automaticamente ai dispositivi memorizzati dopo la prima associazione, rendendo la semplicità di utilizzo uno dei suoi punti di forza. Non manca in questa nuova versione il microfono integrato, che permette di condurre conversazioni in vivavoce tramite Bluetooth. Si tratta quindi di un accessorio piuttosto semplice, caratterizzato però dalla qualità distintiva di Bose.

Grazie al Prime Day il SoundLink Mini II è acquistabile su Amazon a soli 119,99 euro con uno sconto di ben 70 euro sul prezzo di listino.