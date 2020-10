Il Piano Fotografia di Creative Cloud, proposto sul sito ufficiale Adobe a 12,19 euro/mese, è acquistabile oggi su Amazon in un unico pacchetto che dà diritto a un anno di abbonamento al prezzo di 116,99 euro: il risparmio è di circa 30 euro. È una delle offerte del Prime Day.

Adobe Creative Cloud: Piano Fotografia in sconto per il Prime Day

Include Lightroom (edizione Standard e Classic) per gestire la libreria delle immagini, Photoshop per intervenire in post-produzione (anche in versione iPad), il software Spark per creare grafiche, pagine Web e racconti, video, Portfolio per realizzare un sito personalizzato e 20 GB di spazio sul cloud in cui archiviare le foto.

Un unico piano d’abbonamento annuale per ogni esigenza legata alla fotografia e alla gestione delle immagini, oggi in sconto su Amazon in occasione del Prime Day. Le offerte dell’evento, lo ricordiamo, sono riservate a chi dispone di un account Prime.