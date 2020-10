Quest’ultimo scampolo di Prime Day riserva ancora buoni affari per la categoria Informatica: tra quelli rimasti disponibili segnaliamo l’unità SSD PCIe NVMe della linea Crucial P5 con capacità pari a 1 TB offerta con lo sconto del 21% sul prezzo di listino. Una soluzione avanzata per lo storage consigliata a chi non accetta compromessi in termini di performance.

La SSD PCIe Crucial P5 da 1 TB a -21% per il Prime Day

Per quanto riguarda le prestazioni, le velocità sono estremamente elevate: fino a 3.400 MB/s in fase di lettura e fino a 3.000 MB/s in scrittura. Basata su tecnologia 3D NAND, è dotata di funzione per la crittografia così da proteggere con un livello elevato di sicurezza i dati salvati.

L’acquisto di Crucial P5 è consigliato a chi vuol ridurre quasi a zero i tempi di attesa durante l’avvio del PC, il caricamento dei file o l’elaborazione dei contenuti. Al prezzo di 122,99 euro (invece di 155,99 euro come da listino) è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Ricordiamo che le offerte di Amazon per il Prime Day sono riservate ai clienti della piattaforma che hanno sottoscritto un abbonamento Prime.