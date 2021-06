Prime Day: Fire TV Stick 4K, sconto imperdibile

Uno dei dispositivi Amazon più popolari in assoluto è ora offerto al prezzo imperdibile di 32,99 euro. Quasi certamente il Fire TV Stick 4K sarà tra i prodotti più venduti durante il Prime Day. In alternativa è possibile acquistare il più potente Fire TV Cube al prezzo di 69,99 euro.

Fire TV Stick 4K: tutto lo streaming in offerta

Il Fire TV Stick 4K è certamente il dispositivo perfetto per lo streaming, in quanto offre una maggiore flessibilità rispetto alle app installate sulle smart TV. Può essere spostato da una TV all'altra (ad esempio quella in hotel o nella seconda casa), ma soprattutto permette di accedere a tutti i servizi senza impazzire con altri dispositivi e telecomandi.

Il Fire TV Stick 4K diventerà il gadget preferito dagli italiani a partire dalla prossima stagione calcistica. Sarà sufficiente installare le app DAZN, Mediaset Play Infinity e NOW (Amazon Prime Video è già installata) per vedere tutte le partite dei campionati e delle coppe europee (con l'abbonamento specifico).

Il dispositivo supporta lo streaming a risoluzione 4K con Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG, audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos. Il telecomando in dotazione consente di controllare la TV tramite i pulsanti di accensione e volume, oltre che di sfruttare i comandi vocali di Alexa (tramite dispositivo esterno).

Il Fire TV Cube offre le stesse funzionalità di Fire TV Stick con l'aggiunta di Alexa (c'è un altoparlante integrato), oltre alla possibilità di controllare TV, soundbar e ricevitori A/V. Questi sono i prezzi validi fino alle 23:59 del 22 giugno: