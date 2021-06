Prime Day: HDD LaCie 5TB rugged scontato di 75 euro

La maratona di sconti del Prime Day, propone delle ottime soluzioni anche per chi necessita di tanto spazio di archiviazione. Quello che vi suggeriamo in questo articolo è il LaCie Rugged Mini da 5TB, uno dei migliori hard disk portatili per affidabilità e resistenza.

Hard disk portatile LaCie Rugged Mini 5TB: caratteristiche tecniche

Come suggerisce il nome, si tratta di un disco ultraresistente indirizzato a chi necessita di un prodotto adatto anche agli ambienti più difficili come i cantieri. Il disco, infatti, presenta un design estremamente particolare: una vera e propria corazza che gli ha permesso di resistere al peso di un’auto da 1 tonnellata. L’unità è infatti in grado di resistere ad urti, cadute, acqua e polvere grazie ad un bumper completamente impermeabile ed una struttura estremamente resistente. Nel taglio da 5TB è possibile contenere praticamente qualsiasi dato, dai documenti, ai progetti in grafica tridimensionale. Il tutto coadiuvato dall’interfaccia USB 3.0 che garantisce una velocità di trasferimento elevata fino a 130Mb/s.

Se tutto questo, però, non bastasse a rassicurarvi ci pensano le garanzie offerte da LaCie. Oltre alla tradizionale garanzia di conformità sul corretto funzionamento del prodotto, la società offre 2 anni di servizio Rescue. In caso di malfunzionamenti o rottura del disco, sarà possibile gratuitamente recuperare tutti i dati che vi erano stati memorizzati. Una soluzione decisamente interessante, soprattutto per chi decide di utilizzare il disco per la propria attività professionale.

Grazie al Prime Day, il taglio da 5TB è disponibile su Amazon a soli 144,99 euro con uno sconto di ben 75 euro sul prezzo di listino.