Protezione totale per un anno su tre dispositivi a scelta dell’utente con McAfee Total Protection 2020, suite della nota software house proposto su Amazon in questo Prime Day 2020 al prezzo di 16,99 euro anziché a 69,95 euro come da listino. Chi preferisce può optare per l’edizione da dieci dispositivi a 22,99 euro invece di 89,95 euro.

McAfee Total Protection 2020 in sconto per il Prime Day

Sono integrati strumenti per la sicurezza di computer con sistema operativo Windows e macOS così come per smartphone e tablet basati sulle piattaforme Android e iOS: dall’antivirus allo scudo contro le frodi che prendono di mira i conti bancari, dalla tutela delle password a quella per i file mediante impiego della crittografia. Il codice per l’attivazione viene recapitato via email subito dopo aver portato a termine l’acquisto.

Quella relativa a McAfee Total Protection 2020 con lo sconto del 76% sul prezzo di listino è solo una delle tante offerte di questo Amazon Prime Day riservato agli abbonati Prime. Per scoprire tutte le altre basta un click.