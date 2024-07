Prime Day: le migliori offerte sui prodotti Logitech

Un marchio, una garanzia: Logitech è sinonimo di qualità quando si tratta di periferiche e accessori. Oggi, lo store ufficiale su Amazon propone una serie di sconti molto interessanti, in occasione del Prime Day. Qui segnaliamo quelli migliori, selezionando un articolo per ogni categoria di prodotto.

Logitech, offerte Prime Day: la Top 5

Partiamo da una tastiera, con il modello MX Keys Mini, protagonista di un’occasione davvero ghiotta. È wireless, retroilluminata, dotata di connettività Bluetooth, compatibile con tutti i dispositivi e sistemi operativi in circolazione. Per tutti gli altri dettagli, dai uno sguardo alla scheda completa.

MX Anywhere 2S è un mouse senza fili perfetto sia per la scrivania dell’ufficio o di casa che per la mobilità. Può gestire il collegamento wireless a tre device in contemporanea, passando istantaneamente dall’uno all’altro. Oggi lo trovi in forte sconto.

La webcam più venduta dell’e-commerce è C270 e oggi la trovi in offerta a -61%. È dotata di sensore HD, microfono con riduzione del rumore e correzione automatica della luminosità. Tutto questo a soli 17 euro.

Giù al loro prezzo minimo storico anche gli altoparlanti stereo Z150. Sono compatti, hanno controlli integrati e un ingresso audio da 3,5 mm.

Chiudiamo la Top 5 con la linea di custodie con tastiera per iPad. Prendiamo ad esempio Slim Folio, in promozione (sullo store ufficiale ci sono altri modelli).

