Tanta potenza in un formato compatto: MinisForum U820 è un Mini PC adatto alla produttività così come all'intrattenimento e alla navigazione. A renderlo ancora migliore è oggi il forte sconto proposto su Amazon in occasione del Prime Day 2021.

MinisForum U820: il Mini PC è un'occasione al Prime Day

Diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche incluse nel piccolo case del computer: processore Intel Core i5-8259U affiancato da GPU Intel Iris Plus 655, 16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe M.2 da 256 GB per lo storage (espandibile tramite HDD o SSD da 2,5 pollici), uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla connessione simultanea a tre monitor (sfruttando anche USB Type-C) e alla risoluzione 4K, quattro porte USB 3.0 Type-A, due Type-C, doppio slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm, WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Tutti gli altri dettagli sono reperibili nella scheda del prodotto.

Con MinisForum U820 è possibile allestire una postazione desktop senza l'ingombro di un PC tradizionale, non rinunciando alla performance. Oggi lo si può fare al prezzo di 463,99 euro invece di 590,00 euro come da listino grazie all'offerta lampo dell'Amazon Prime Day, disponibile ancora per qualche ora e fino all'esaurimento delle unità in promozione.