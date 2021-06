Prime Day: perché arredare OGGI la tua postazione

L'autunno potrebbe diventare per molti la prima vera stagione in cui lo smart working non sarà più soltanto una questione emergenziale, ma una nuova certezza con cui fare i conti per molti giorni a settimana. Tra molte libertà e qualche ostacolo, c'è da investire per fare in modo che la propria postazione casalinga sia comoda e confortevole, così che le ore passate “in ufficio” possano correre via nel migliore dei modi.

Conviene farlo OGGI, per un semplice motivo: oggi è iniziato il Prime Day. Oggi gli sconti sono tutti assieme, in parallelo, ed offrono la più ampia possibilità di scelta con il più ampio catalogo possibile. Tutto ciò tra 48 ore non sarà più possibile, invece, e l'occasione sarà sfumata: mettere assieme i pezzi sarà molto più complicato ed oneroso, inevitabilmente.

Compra l'ufficio durante il Prime Day

Sedia, scrivania, luci e quant'altro: per tutto ciò bisogna investire e bisogna farlo bene. A fare la differenza è il prezzo, chiaramente, ma anche e soprattutto l'intelligenza nelle singole scelte. Bisogna salvaguardare spazio ed ergonomia, limitando i costi attraverso scelte oculate e mirate. Il Prime Day può essere un'occasione anche per questo tipo di investimento perché c'è la possibilità di risparmiare svariate decine di euro semplicemente approfittando degli sconti che, fino alle 23.59 di martedì 22 giugno, permettono di assemblare il proprio ufficio un tassello dopo l'altro, uno sconto dopo l'altro, un'occasione dopo l'altra.

Questi solo alcuni esempi indicativi, da utilizzarsi come suggerimenti finalizzati ad un ulteriore approfondimento.

Sedia da ufficio Songmics girevole a 69,99 euro (-32%) Songmics con schienale basso a 64,99 euro (-32%) Songmics imbottita con poggiagambe a 118,99 euro (-42%)



Luce da scrivania lampada a led dimmerabile a 25,99 euro (-3%) lampada a led circolare a 18,99 euro (-14%) lampada con design tradizionale a 19,99 euro (-31%) lampada “circle” a 20,79 euro (-20% + ulteriore coupon) lampada led con caricatore wireless per smartphone a 20,99 euro (-9 euro)



Cos'altro serve ancora? Laptop, stampante e caffè, tutto il resto è impegno e capacità di riorganizzare i propri tempi, la propria concentrazione e gli equilibri tra vita professionale quella vita privata.

Attenzione: trattasi di sconti riservati al mondo Amazon Prime, dunque bisogna avere un abbonamento attivo o attivarne uno approfittando del primo mese gratuito. Chiunque sia in possesso di Partita Iva può tuttavia attivare Prime direttamente sul proprio profilo Amazon Business, sul quale sono disponibili servizi ulteriori per l'azienda.