Prime Day: sconto 35% per il nuovo Echo Show 8

Il Prime Day inizia ufficialmente domani, ma già sono disponibili interessanti offerte, come quella per il nuovo Echo Show 8. Gli utenti possono acquistare lo smart speaker nelle due colorazioni Antracite e Bianco, eventualmente in abbinamento alla presa TP-Link Tapo P100 oppure alla lampadina connessa (E27) di Ledvance. I prezzi partono da 84,99 euro, quindi lo sconto è del 35%.

Nuovo Echo Show 8: offerta imperdibile

Il nuovo Echo Show 8 conserva tutte le caratteristiche della prima generazione (design e dimensioni comprese), ma Amazon ha incrementato le prestazioni con il processore MediaTek MT8183 e la qualità delle immagini con la videocamera da 13 megapixel. Quest'ultima sfrutta una tecnologia che permette di “seguire” l'utente durante una videochiamata, quindi sarà sempre al centro dell'inquadratura. Lo zoom viene regolato automaticamente nel caso di videochiamate di gruppo.

Lo smart speaker ha uno schermo touch da 8 pollici con risoluzione di 1280×800 pixel, altoparlanti al neodimio da 2 pollici, connettività WiFi 802.11ac, quattro microfoni, pulsante per disattivare videocamera e microfoni, switch per coprire l'obiettivo della videocamera. Ovviamente è possibile utilizzare i comandi vocali di Alexa per eseguire numerosi operazioni, come l'accesso ai servizi di streaming audio e video. Lo smart speaker è molto utile per vedere le immagini provenienti dalle videocamere di sorveglianza.

Queste sono le offerte per il nuovo Echo Show 8: