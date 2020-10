Progettata per gli uffici o per chi si trova comunque a dover gestire un discreto quantitativo di copie, Epson EcoTank ET-2720 è una stampante 3-in-1 che fa della modalità di gestione dell’inchiostro il suo principale punto di forza: consente di ridurre i costi fino al 90% grazie all’impiego di serbatoi al posto delle tradizionali cartucce. Oggi è proposta su Amazon con il 40% di sconto sul prezzo di listino in occasione del Prime Day.

Epson EcoTank ET-2720, stampante 3-in-1 in sconto al Prime Day

Include il modulo WiFi per gestire ogni operazione in modalità wireless (in alternativa alla connessione cablata) anche da smartphone. Presente inoltre un display LCD da 3,7 cm. A questo si aggiunge l’unità scanner che all’occorrenza trasforma il dispositivo in una fotocopiatrice in bianco e nero o a colori.

Epson EcoTank ET-2720 è la scelta ideale per chi desidera ridurre considerevolmente i costi per inchiostro e cartucce rispetto a una inkjet tradizionale: oggi la si può acquistare al prezzo di 179,99 euro con uno sconto del 40%: l’offerta, facente parte del Prime Day, è riservata ai clienti Amazon con abbonamento Prime.