Prime Day su misura per te: le offerte che stavi cercando ora costano pochissimo

Questa volta il Prime Day è su misura per te. Una montagna di articoli in promozione ti sta aspettando su Amazon, ma adesso dai un’occhiata alle offerte che stavi cercando e che ora costano niente.

Anker soundcore 2 Cassa Bluetooth Portatile con Suono Stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, IPX7, 24h, Associazione Stereo Wireless, per Casa, Esterno, Viaggi, Nero a soli 25,99 euro!

Sistema di videocitofono Blink – Video HD a figura intera, durata delle pile di 2 anni, configurazione semplice, IP-65 – Modulo di sincronizzazione di base incluso – Bianco a soli 28,99 euro!

Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+, trova serie TV più velocemente con Alexa+ a soli 35,99 euro!

Soundcore by Anker P40i Cuffie Bluetooth Wireless con Cancellazione Rumore per Ogni Ambiente, Forti Bassi, Riproduzione 60H, Case e Supporto Telefono 2 in 1, IPX5, Carica Wireless, Bluetooth 5.3 a soli 38,99 euro!

UGREEN FineTrack Smart Finder Localizzatore Supporto iOS SmartTag Tracker Bluetooth Localizzazione per Chiavi Bagaglio Portafoglio Bicicletta Zaino Borsa (4 pezzi) a soli 22,19 euro!

Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Retroilluminata, USB-C, Compatibile Apple macOS, iOS, Windows, Linux, Android, in Metallo, ITA QWERTY – Grigio chiaro a soli 61,29 euro!

Amazon Kindle Scribe (64 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Verde metallizzato a soli 299,99 euro!