Prime Day: super sconto per Echo Show 5

Amazon anticipa di un giorno il Prime Day con alcune interessanti offerte, come quella per il suo Echo Show 5 (prima generazione) nelle colorazioni bianco e nero. Gli utenti possono risparmiare fino al 57%, acquistato lo smart speaker in abbinamento alla presa smart TP-Link Tapo P100 o la lampadina Ledvance. Si tratta di un'ottima alternativa al più grande (e costoso) Echo Show 8.

Echo Show 5: Alexa con il massimo sconto

Echo Show 5 è il modello base della famiglia di smart speaker. L'unica differenza rispetto alla seconda generazione è rappresentata dalla videocamera (1 megapixel contro 2 megapixel), ma nella prima versione c'è ancora il jack audio da 3,5 millimetri (rimosso nella versione più recente). Tutte le altre specifiche sono identiche: schermo touch da 5,5 pollici con risoluzione di 960×480 pixel, processore MediaTek MT8183, altoparlante full-range da 1,65 pollici e connettività WiFi 802.11ac.

Lungo il bordo superiore dello smart speaker ci sono i microfoni, i pulsanti per volume e attivazione/disattivazione per microfoni e videocamera, lo switch per coprire l'obiettivo della videocamera. Gli utenti possono sfruttare lo schermo per visualizzazione foto, notizie o il testo dei brani musicali. Nonostante la dimensione è possibile anche vedere film e serie TV dei vari servizi di streaming, tra cui Amazon Prime Video e Netlfix. Ovviamente tutte le operazioni possono essere eseguite con l'aiuto di Alexa.

Queste sono le offerte: