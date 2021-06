Prime Day: Surface Book 3 e Laptop 3, super sconto

Il Surface Pro 7 non è l'unico modello della serie in offerta. Gli utenti possono approfittare degli sconti Prime Day di Amazon per acquistare altri due ottimi prodotti Microsoft, ovvero Surface Book 3 e Surface Laptop 3. Il risparmio è notevole: fino a 900 euro!

Surface Book 3 e Laptop 3: sconti imperdibili

Il Surface Book 3 è un convertibile che può essere utilizzato come notebook tradizionale o come tablet, ruotando o staccando lo schermo. Le versioni in offerta su Amazon (colore platino) hanno un display touch PixelSense da 13,5 e 15 pollici con risoluzione 3K (3000×2000 pixel), processore Intel Core i7-1065G7, 16 e 32 GB di RAM, SSD PCIe da 256 e 512 GB, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 e GTX 1660 Ti con 4 e 6 GB di memoria GDDR5.

Queste sono le altre specifiche: telaio in lega di magnesio, connettività WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0, fotocamere da 8 e 5 megapixel, altoparlanti stereo, tre porte USB (due Type-A e una Type-C), jack audio da 3,5 millimetri, card reader SDXC e due porte Surface Connect. I prezzi sono:

Surface Book 3 (13,5 pollici): 1.799 euro (-22%)

Surface Book 3 (15 pollici): 2.299 euro (-28%)

Il Surface Laptop 3 è invece un notebook tradizionale e pertanto più economico. La versione in offerta su Amazon (colore nero) ha uno schermo PixelSense da 13,5 pollici con risoluzione di 2256×1504 pixel, processore Intel Core i5-1035G7, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.

Le altre specifiche sono: telaio in alluminio, connettività WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0, webcam HD a 720p, altoparlanti stereo, due porte USB (una Type-A e una Type-C), jack audio da 3,5 millimetri e porta Surface Connect. Il prezzo è 830,30 euro (sconto del 45%).