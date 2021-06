L'ultimo capolavoro cinematografico di Christopher Nolan, che come sempre piega il continuum spazio-temporale al suo volere per scopi narrativi, è proposto oggi nel formato Blu-ray in forte sconto su Amazon in occasione del Prime Day 2021. Stiamo ovviamente parlando di Tenet, pellicola da vedere e rivedere: sfidiamo chiunque a comprenderla appieno alla prima visione.

Il Blu-ray di Tenet è il regalo che vi meritate al Prime Day

Nell'era dello streaming, il possesso di una copia fisica è qualcosa che ancora dà una soddisfazione impareggiabile, ai collezionisti e non solo, in primis per i contenuti aggiuntivi inclusi. Questa la sinossi: Armato solo di una parola, Tenet, e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione . Tutte le altre info nella scheda del prodotto.

Altri film di primo piano in offerta al Prime Day? Eccoli: Matrix Trilogy, Soul, Parasite, Joker e Interstellar.