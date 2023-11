Prime Video, a novembre in programmazione Downton Abbey II: Una Nuova Era

Amazon ha annunciato i nuovi titoli di film e serie TV che verranno aggiunti a Prime Video nel corso di novembre 2023.

Registrati al servizio ora per non perderti neanche uno di questi contenuti, beneficiando anche della prova gratuita di 30 giorni che offre la piattaforma se attivi l’account.

Ciò ti consente di diventare un cliente Prime e godere di tantissimi vantaggi. Dopo il periodo di prova di 30 giorni, l’abbonamento si rinnoverà a 4,99 euro al mese.

Insomma, un prezzo vantaggioso, ma anche consegna e reso senza alcuna spesa extra, protezione dei clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e altri servizi.

Tra i film attualmente in programmazione, ‘Downton Abbey II – Una nuova era‘ diretto da Simon Curtis, che è il sequel del primo film uscito nel 2019 e ha lo stesso nome della popolare serie TV, iniziata nel 2010 e andata avanti per 52 episodi prima di concludersi nel 2015.

Prime Video, la trama di Downton Abbey II: Una Nuova Era

Nel 1928, alla Tenuta di Downton Abbey, l’intera famiglia si era riunita per la celebrazione del matrimonio di Tom Branson con Lucy Smith. Mentre Andy e Daisy erano già marito e moglie, Edith e Bertie avevano accolto il loro piccolo Peter.

Barrow aveva appreso che Ellis, valletto di Downton l’anno prima, si era sposato esclusivamente per preservare le apparenze.

Tutto ciò è stato sconvolto da due eventi inaspettati. La Contessa Madre, Lady Violet, aveva confessato di aver ereditato una villa in Costa Azzurra da un suo ex innamorato, il Marchese di Montmirail, e l’aveva destinata in dono alla sua pronipote Sybil, la figlia di Tom.

Inoltre, una società di produzione cinematografica offrì di utilizzare Downton per le riprese di un film.

Se vuoi vedere quali altri risvolti nasconde la trama del film, registrati a Prime Video: per 30 giorni non pagherai nulla e potrai guardare tutto ciò che vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.