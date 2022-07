Guarda Prime Video, Amazon ti regala un buono da 5€

Nonostante l’evento Prime Day 2022 sia terminato a mezzanotte, su Amazon continuano senza sosta le promozioni. Una al momento attiva (anche se non per tutti) è quella che permette di ottenere un credito di 5 euro da spendere sull’e-commerce, semplicemente guardando un contenuto in streaming dal catalogo della piattaforma Prime Video. Per scoprire se il tuo account è idoneo basta un click.

5€ di credito Amazon con uno streaming su Prime Video

Accedendo alla pagina dedicata all’abbonamento Prime dovrebbe comparire un messaggio come quello mostrato nello screenshot qui sotto. Ci sono anche le istruzioni da seguire, davvero poche, chiare e semplici: è necessario anzitutto guardare un qualsiasi video sulla piattaforma, attendere l’arrivo dell’email con la conferma nella propria casella di posta elettronica (potrebbe impiegare fino a tre giorni per arrivare) e infine effettuare un acquisto dal valore pari o superiore a 10 euro.

Ricevi 5 euro di credito per un ordine di almeno EUR 10,00 su prodotti venduti e spediti da Amazon.it. Il credito non si applica ai prodotti digitali. Riscatta l’offerta dopo il tuo primo utilizzo di Prime Video.

Il credito promozionale si applicherà in modo del tutto automatico all’atto del pagamento. Per scoprire se è possibile aderire non bisogna far altro che visitare amazon.it/provaprime.

