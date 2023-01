Serie A su Prime Video? Cosa prevede l'accordo con DAZN

La stretta di mano tra Amazon e DAZN per rendere la piattaforma accessibile sotto forma di canale Prime Video è ufficiale. Ciò significa che i contenuti trasmessi in streaming, incluse le partite della Serie A, saranno distribuiti mediante il servizio del gruppo di Seattle. L’accordo è stato reso noto nel fine settimana: passiamo in rassegna i suoi termini più importanti.

DAZN dentro Prime Video: come funziona?

Anzitutto, va specificato che al momento interessa solo i territori di Spagna e Germania, ma è già stato pianificato un rollout globale che si attuerà nel corso del 2023, arrivando dunque a interessare quasi certamente anche l’Italia. Tra i prossimi paesi coinvolti, l’unica conferma riguarda al momento il Giappone.

Come funziona? In breve, il canale in questione costituisce un’interfaccia utile per sottoscrivere un nuovo abbonamento a DAZN e per accedervi direttamente. Chi l’ha già fatto con il metodo tradizionale, al momento non ha la possibilità di guardare partite e altri eventi attraverso Prime Video, almeno nei territori spagnolo e tedesco.

Dunque, i match della Serie A e tutti gli altri contenuti, in diretta oppure on-demand, potranno essere visti mediante l’app di Prime Video, senza bisogno di scaricare e installare quella di DAZN. Da verificare se questo porterà vantaggi anche a livello tecnico, di infrastruttura, così da risolvere definitivamente i problemi che si sono manifestati in più occasioni durante lo streaming.

Shay Segev, CEO di DAZN, ha definito la partnership una grande notizia per gli appassionati di sport in tutto il mondo . Sulla stessa linea Jay Marine, numero uno di Amazon per quanto riguarda l’offerta sportiva su Prime Video: Offrirà ai nostri clienti una scelta più ampia per il miglior sport in diretta e on-demand, tutto in un unico posto .

Per conoscere tutti i canali disponibili attraverso Prime Video rimandiamo all’elenco completo. Ci sono, tra gli altri, anche Paramount+, Discovery+ e MGM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.