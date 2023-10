Privacy al sicuro con i piani di Internxt

Internxt è lo strumento adatto a tutti coloro che vogliono avere il pieno controllo dei file eliminando tutti i rischi che si nascondono nel web. Non a caso, Internxt rappresenta una scelta valida che già tantissimi utenti hanno deciso di effettuare per poter stare tranquilli.

A contraddistinguere Internxt sicuramente il fatto che i file vengono frammentati e crittografati end-to-end prima ancora che escano dal pc, visto che grazie alla crittografia zero-knowledge AES-256, l’unico ad avere accesso ai dati sei tu.

Acquistando uno dei piani Interxnt avrai a disposizione uno strumento valido, economico e indispensabile per navigare online: sincronizzando i tuoi file e le tue foto con le app disponibili per smartphone, web e desktop, non avrai più problemi quando vorrai passare da un dispositivo all’altro.

I piani attualmente disponibili sono diversi e ognuno si contraddistingue per determinate caratteristiche: ad esempio, il piano da 2TB può essere tuo a soli 21.58 euro anziché 107.88.

Se deciderai di procedere con l’acquisto di questo piano, avrai a disposizione:

Archiviazione e condivisione di file criptati

Accesso ai file da qualsiasi dispositivo

Accedi a tutti i nostri servizi

Non dobbiamo dimenticare che Internxt dà l’opportunità di avere il piano da 2TB con uno sconto mai visto prima, pari all’80%. Tuttavia, il servizio offerto è del tutto completo dato che include garanzia di rimborso di 30 giorni, pagamento sicuro al 100% e creazione di un account anonimo.

Qualunque piano deciderai di acquistare, saranno tutti dotati di utili funzionalità e di un accesso completo a tutti i nostri servizi per la privacy. Che aspetti? Approfitta subito del grande sconto e prova uno dei piani che Internxt ha deciso di mettere a disposizione degli utenti. I piani sono disponibili in versione mensile, annuale e a vita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.