Proteggi la tua privacy anche dalle VPN con NordVPN

La protezione della tua privacy online viene prima di tutto, anche di una buona connessione dati. Tuttavia, molti pensano che basti scegliere una VPN per mettersi al sicuro, ma solo NordVPN garantisce massima sicurezza anche dalla sua società stessa.

Questo grazie alla sua politica no-log. Cosa significa? In pratica assicura a tutti i suoi utenti che non verranno mai utilizzati né registrati i dati di navigazione, la durata delle sessioni e altre informazioni. Una conferma interessante per la tua privacy.

I nostri utenti – Vykintas Maknickas, product strategist dell’azienda – devono sapere che possono fidarsi di noi. Quando le persone utilizzano un servizio VPN, devono sapere che non monitorerà i loro dati. Devono avere fiducia nella sicurezza ed efficacia delle sue funzionalità e infrastrutture. È questo l’obiettivo del nostro processo di audit.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN è la VPN sicura e senza sorprese

Le cattive sorprese in merito alla privacy sono sempre molto pericolose. Ecco perché occorre affidarsi a una buona VPN e NordVPN è quella giusta. Per il terzo anno consecutivo ha confermato la sua politica no-log in modo trasparente perché verificata da Deloitte, società di revisione Big Four, leader nel settore:

Siamo orgogliosi di essere stati esaminati per la terza volta, a dimostrazione dei nostri continui sforzi per garantire trasparenza ai nostri utenti. Siamo lieti di ricevere il sigillo di approvazione di Deloitte, a conferma del fatto che quando diciamo privacy, lo intendiamo davvero – ha spiegato Maknickas.

Quali sono i vantaggi di questo provider? Primo, la tua connessione è completamente resa anonima dal tunnel crittografato offerto dai suoi server. Secondo, sarai protetto continuamente da hacker, tracker, malware e annunci pubblicitari grazie a ThreatProtection, una funzionalità inclusa che funge da antivirus completo.

Terzo, la navigazione online è senza limiti né censure. Infatti, puoi cambiare posizione virtuale scegliendo quella più adatta a ciò che devi fare online. Quarto, offrendo una larghezza di banda illimitata, ottimizza la tua connessione rendendola più veloce e senza rallentamenti o fastidiose interruzioni.

