PrivadoVPN: clamorosa offerta con il 90% di sconto e 3 mesi GRATIS

Sei in cerca di una VPN che ti garantisca la massima sicurezza e che al contempo sia perfetta anche per lo streaming? Allora approfitta del maxi sconto attivo su PrivadoVPN: oggi puoi averla con il 90% di sconto sul piano di 2 anni e con 3 mesi aggiuntivi gratis.

Perché scegliere PrivadoVPN

Con PrivadoVPN avrai la massima sicurezza mentre navighi online: con questa VPN tutti i tuoi dati, inclusa la navigazione, app e altro ancora, sono crittografati tramite protocolli avanzati in modo che non possano essere intercettati neanche su WiFi pubblico. Il tutto con il supporto anche di una protezione antimalware che ti tiene lontano da siti web e programmi maligni che possono danneggiare il tuo sistema e rubare i tuoi dati.

PrivadoVPN lavora garantendoti la totale privacy in ogni situazione: la tua attività online non sarà mai registrata né viene condivisa con attori di terze parti. Questo servizio VPN vuole solo offrirti l’anonimato, in modo che neanche l’ISP a cui fai riferimento potrà vedere cosa stai facendo su internet.

Potrai contare allora sulle migliori velocità di connessione a banda illimitata e accedere a contenuti online limitati sfruttando i numerosi server a disposizione disponibili in tutto il mondo.

Con questa offerta potrai usare il tuo abbonamento su un massimo di 10 dispositivi, con il 90% di sconto sul piano di 2 anni e ben 3 mesi aggiuntivi gratis. In più hai anche il rimborso garantito entro 30 giorni nel caso non volessi proseguire.