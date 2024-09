PrivadoVPN con l'87% di sconto + 3 mesi gratis: ecco l'offerta

PrivadoVPN è una delle migliori soluzioni di reti virtuali private per la sicurezza durante la navigazione online e la privacy. Non solo: con questo strumento è possibile anche sbloccare le principali piattaforme di streaming. Ecco, tutto questo ora è proposto ad un prezzo veramente incredibile: solo 1,48€, grazie allo sconto dell’87%. In più, sottoscrivendo il piano biennale, è possibile usufruire di 3 mesi in più completamente gratuiti.

Tutti i vantaggi offerti da PrivadoVPN

Questo tool permette di usufruire di una rete globale di server molto vasta (66 città in tutto il mondo, tra cui nazioni come USA, UK, Germania, Giappone, Italia e molte altre), oltre a dati illimitati per il traffico (ideale per lo streaming e il P2P) e una protezione più che solida. Inoltre, può essere utilizzata su dispositivi illimitati: con un solo account è possibile proteggere un numero infinito di device.

Tra le sue caratteristiche principali, Privado offre anche blocco per annunci pubblicitari, prevensione delle minacce, politica rigorosa di zero-log (le tue attività online non saranno mai tracciate o salvate), supporto per lo streaming con sblocco delle principali piattaforme tra cui Netflix e Prime Video e assistenza clienti 24/7.

I piani proposti da PrivadoVPN sono i seguenti:

24 mesi + 3 mesi gratis a a €1.48 al mese con uno sconto dell’87%

12 mesi + 3 mesi gratis a €2.00 al mese con uno sconto dell’82%

mensile a €10.99

Per conoscere l’offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.