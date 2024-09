PrivadoVPN: la VPN veloce e sicura che costa meno di 1,50 euro al mese

Le VPN gratuite spesso e volentieri non soddisfano le aspettative iniziali, causando perfino diversi problemi dal punto di vista della sicurezza. Da qui il consiglio di affidarsi esclusivamente a servizi premium, a pagamento, gli unici a garantire una piena privacy online quando si naviga in rete.

Tra questi, uno dei migliori è PrivadoVPN, forte di un rapporto qualità-prezzo pressoché imbattibile. Infatti, grazie all’ultima promozione in corso è disponibile a 1,48 euro per i primi due anni, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Tutto questo senza rinunciare a prestazioni da primo della classe.

PrivadoVPN: i primi due anni di servizio in offerta a 1,48 euro al mese

Uno dei principali punti di forza di PrivadoVPN è la sua sede a Zugo, in Svizzera. Questo fa sì che debba rispondere a una delle migliori leggi sulla tutela dei consumatori, acquisendo una maggiore autorevolezza sul fronte della politica no log. I dati degli utenti non sono in alcun modo né condivisi né tantomeno ceduti a terze parti, chiunque può quindi dormire sonni tranquilli.

Il fornitore VPN con base in Svizzera offre inoltre un’ampia garanzia per quanto riguarda il supporto dello streaming. I suoi server sono infatti ottimizzati per la visione dei più grandi eventi in tempo reale, così da consentire agli utenti di guardare questo o quell’altro contenuto senza impedimenti di sorta.

Grazie all’ultima promozione in corso sul sito ufficiale, il piano di due anni di PrivadoVPN è disponibile al prezzo scontato di 1,48 euro al mese per due anni, con 3 mesi extra di servizio gratuiti.