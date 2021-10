PrivateVPN: solo 2,15 euro/mese per due anni

Sul mercato ci sono numerose VPN, quindi gli utenti hanno l'imbarazzo della scelta. Una delle più interessanti è PrivateVPN, attualmente disponibile in offerta speciale. Al piano annuale sono stati aggiunti altri 12 mesi, quindi è possibile sottoscrivere l'abbonamento biennale pagando solo 2,15 euro/mese.

PrivateVPN: sconto 77% per 24 mesi

PrivateVPN garantisce l'anonimato durante la navigazione online con una rete composta da oltre 200 server posizionati in 63 paesi (il numero è in costante aumento). La software house svedese garantisce elevate prestazioni, quindi gli utenti non dovrebbero notare rallentamenti durante i download o buffering durante lo streaming (la VPN consente di aggirare le restrizioni geografiche di vari servizi).

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. Grazie alle rigorosa la politica no-log non viene registrata nessuna informazione sull'attività online, quindi la privacy è assoluta. È possibile anche sfruttare la funzionalità Kill Switch che interrompe automaticamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN.

PrivateVPN supporta diversi protocolli: OpenVPN, PPTP, IKEv2, IPSec, PPTP e L2TP. Quest'ultimo è consigliato per l’accesso ai siti bloccati in Cina. È compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router e Kodi tramite add-on. Con un solo abbonamento è possibile proteggere fino a sei dispositivi in contemporanea.

Grazie alla promozione attuale, l'abbonamento per due anni costa solo 2,15 euro/mese (sconto 77%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.