Problemi col WiFi? Risolvi con questo ripetitore: ti bastano 12€

Quella della caduta di segnale della propria rete WiFi è una delle problematiche più comuni che possono capitare in casa o in ufficio. Specialmente in ambienti molto grandi o se si dispone di router non all’avanguardia c’è il rischio di avere problemi di connessione in alcune zone, che puoi risolvere però facilmente con questo ripetitore WiFi marchiato TP-Link.

Approfittando adesso dell’offerta di Amazon ti costerà soltanto 11,99 euro. Potenzia la tua copertura WiFi, si integra perfettamente con il design del tuo ambiente ed avrai un segnale mai così potente.

Come migliorare la rete WiFi con un ripetitore

Una volta acquistato il tuo ripetitore, non devi far altro che posizionarlo in un punto strategico della tua casa o ufficio. Scegli una zona che sia sufficientemente lontana dal router, ma non troppo, e grazie alla modalità Range Extender sarai in grado di aumentare il segnale wireless in aree prima irraggiungibili o che non puoi coprire in altro modo, come il cavo ethernet.

Questo ripetitore TP-Link è dotato di tutto quello di cui hai bisogno per i tuoi scopi: le tre antenne esterne con tecnologia MIMO aiutano a distinguerlo dai normali range extender e configuri il tutto con due tocchi o tramite l’apposito pulsante WPS, che ti permette di associarlo immediatamente al tuo router.

Pratico da usare, anche grazie al LED multicolore che ti aiuta a trovare la posizione giusta dove installarlo, è un apparecchio economico ma incredibilmente utile: aggiungilo adesso al carrello e pagalo soltanto 11,99 euro prima che finisca.

