 Problemi di segnale con il digitale terrestre? Il problema che molti sottovalutano
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Problemi di segnale con il digitale terrestre? Il problema che molti sottovalutano

Sono tanti gli utenti che denunciano problemi di segnale con il digitale terrestre sottovalutando un problema che può esserne la causa.
Problemi di segnale con il digitale terrestre? Il problema che molti sottovalutano
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Sono tanti gli utenti che denunciano problemi di segnale con il digitale terrestre sottovalutando un problema che può esserne la causa.
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Nuova lista dei canali e frequenze che si aggiornano. In questi giorni la televisione italiana è stata protagonista di importanti aggiornamenti. Se questi eventi dovrebbero essere una gioia per gli utenti, con i tanti canali nuovi che arricchiscono l’offerta di intrattenimento, per altri è un vero incubo. Infatti, sono molti gli utenti che segnalano ogni giorno problemi di segnale con il digitale terrestre.

Cosa provoca la sparizione di alcuni canali o la pessima visione di altri? Spesso, questo è la conseguenza di un problema che molti sottovalutano o neppure conoscono. Nello specifico, la causa dei problemi di segnale del digitale terrestre nel nostro televisore o decoder può essere proprio uno dei dispositivi che non abbandoniamo mai, a volte anche mentre guardiamo la tv. Stiamo parlando dello smartphone.

L’arrivo del 5G ci permette di navigare a ottime velocità, purtroppo però si sta rivelando un duro nemico per il digitale terrestre. Infatti, questa tecnologia crea interferenze che non permettono al segnale di arrivare pulito per trasmettere i canali come invece dovrebbe. In pratica, lo standard trasmissivo DVB-T e DVB-T2 del digitale terrestre usa la banda 470-964 MHz mentre il 5G usa la banda 694 e 790 MHz. Questa sovrapposizione crea problemi di segnale.

Come risolvere i problemi di segnale con il digitale terrestre

Se da tempo stai avendo problemi di segnale con il digitale terrestre, nonostante il tuo apparecchio sia di ultima generazione e l’impianto dell’antenna sia in buone condizioni, probabilmente si tratta di interferenze del 5G. Come puoi risolvere questo disagio? Esistono in commercio dispositivi, tra l’altro abbastanza economici, che filtrano il 5G in modo che non interferisca con il segnale del digitale terrestre.

EMOS LTE/4G/5G - Filtro di bloccaggio, portata fino a 694 MHz, passaggio DC, 1,6 x 4 cm, connettore F J5711, colore: Argento

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Pubblicato il 3 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
3 giu 2026
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