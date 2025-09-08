Problemi con SSD su Windows 11: Phison conferma causa

Il problema relativo alla perdita dei dati presenti su alcuni SSD sembra vicino alla soluzione. Gli utenti di un gruppo Facebook hanno fornito una spiegazione plausibile nel fine settimana. Il produttore dei controller ha avviato un’indagine e confermato la causa per alcuni modelli di disco a stato solido.

Colpa di firmware non definitivi

Le prime segnalazioni erano arrivate da alcuni utenti giapponesi a metà agosto. Il problema riguarda principalmente SSD con controller di Phison. Durante la scrittura di almeno 50 GB di dati (singolo file o più file insieme), gli SSD manifestano strani problemi, tra cui la perdita dei dati.

Inizialmente era stata ipotizzata la presenza di un bug nell’aggiornamento KB5063878 di Windows 11 24H2. Microsoft ha tuttavia comunicato che non esiste nessuna correlazione. Phison ha effettuato oltre 2.200 cicli di test per un totale di oltre 4.500 ore, senza riscontrare i malfunzionamenti segnalati.

Il mistero è dunque rimasto irrisolto fino allo scorso weekend, quando gli utenti cinesi di un gruppo Facebook hanno scoperto che i problemi sono causati da una versione preliminare del firmware. Non è chiaro però come sia finito sugli SSD. La perdita dei dati è probabilmente causata dalla cache.

Phison ha successivamente confermato il problema testando SSD di Corsair, Silicon Power e Apacer che integrano il suo controller E16. Usando i firmware preliminari si verifica la rapida usura delle celle di memoria flash. Nessun problema invece con i firmware definitivi durante lo stesso test di scrittura. In pratica, gli utenti devono solo installare l’ultima versione del firmware distribuita dai produttori degli SSD.